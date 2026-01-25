Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Мужчины. 15 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок Содружества, 4-й этап: во сколько начало смешанной эстафеты, где смотр

Биатлон, Кубок Содружества, 4-й этап: во сколько начало смешанной эстафеты, где смотр
Комментарии

Сегодня, 25 января, в белорусских Раубичах в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2025/2026 по биатлону пройдёт смешанная эстафета 2х6 км, 2х6 км. Начало — в 13:45 мск. Прямую трансляцию проведёт телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 4, Раубичи
Смешанная эстафета 2 x 6 км + 2 x 6 км
25 января 2026, воскресенье. 13:45 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 4-й этап, Раубичи (Беларусь). Смешанная эстафета. Старт-лист (частично):

1. Россия-1 (Анастасия Халили, Наталия Шевченко, Савелий Коновалов, Кирилл Бажин).

2. Беларусь-1 (Динара Смольская, Анна Сола, Степан Данилов, Антон Смольский).

3. Россия-2 (Анастасия Томшина, Виктория Сливко, Евгений Сидоров, Эдуард Латыпов).

5. Россия-3 (Тамара Дербушева, Юлия Коваленко, Александр Поварницын, Олег Домичек).

6. Россия-4 (Виктория Метеля, Анастасия Гришина, Иван Колотов, Даниил Усов).

7. Россия-5 (Ирина Казакевич, Инна Терещенко, Михаил Стребко, Андрей Остапий).

Материалы по теме
Антон Смольский — король пасьютов! Он выиграл все эти гонки на Кубке Содружества
Антон Смольский — король пасьютов! Он выиграл все эти гонки на Кубке Содружества
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android