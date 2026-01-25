Биатлон, Кубок Содружества, 4-й этап: во сколько начало смешанной эстафеты, где смотр

Сегодня, 25 января, в белорусских Раубичах в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2025/2026 по биатлону пройдёт смешанная эстафета 2х6 км, 2х6 км. Начало — в 13:45 мск. Прямую трансляцию проведёт телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 4-й этап, Раубичи (Беларусь). Смешанная эстафета. Старт-лист (частично):

1. Россия-1 (Анастасия Халили, Наталия Шевченко, Савелий Коновалов, Кирилл Бажин).

2. Беларусь-1 (Динара Смольская, Анна Сола, Степан Данилов, Антон Смольский).

3. Россия-2 (Анастасия Томшина, Виктория Сливко, Евгений Сидоров, Эдуард Латыпов).

5. Россия-3 (Тамара Дербушева, Юлия Коваленко, Александр Поварницын, Олег Домичек).

6. Россия-4 (Виктория Метеля, Анастасия Гришина, Иван Колотов, Даниил Усов).

7. Россия-5 (Ирина Казакевич, Инна Терещенко, Михаил Стребко, Андрей Остапий).