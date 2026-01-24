Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Смольский продолжает лидировать

Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский лидирует в общем зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. В его активе 946 очков.

Вторую строчку занимает россиянин Эдуард Латыпов с 901 очком. Тройку лидеров замыкает Кирилл Бажин (832).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 24 января: