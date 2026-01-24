Скидки
Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Смольский продолжает лидировать

Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Смольский продолжает лидировать
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский лидирует в общем зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. В его активе 946 очков.

Вторую строчку занимает россиянин Эдуард Латыпов с 901 очком. Тройку лидеров замыкает Кирилл Бажин (832).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 24 января:

  1. Антон Смольский (Беларусь) — 946 очков.
  2. Эдуард Латыпов — 901.
  3. Кирилл Бажин — 832.
  4. Александр Корнев — 796.
  5. Евгений Сидоров — 793.
  6. Александр Поварницын — 787.
  7. Савелий Коновалов — 766.
  8. Карим Халили — 716.
  9. Александр Логинов — 699.
  10. Олег Домичек — 694.
  11. Кирилл Стрельцов — 692.
  12. Иван Колотов — 635.
Комментарии
