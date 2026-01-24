Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Смольский продолжает лидировать
Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский лидирует в общем зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. В его активе 946 очков.
Вторую строчку занимает россиянин Эдуард Латыпов с 901 очком. Тройку лидеров замыкает Кирилл Бажин (832).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 24 января:
- Антон Смольский (Беларусь) — 946 очков.
- Эдуард Латыпов — 901.
- Кирилл Бажин — 832.
- Александр Корнев — 796.
- Евгений Сидоров — 793.
- Александр Поварницын — 787.
- Савелий Коновалов — 766.
- Карим Халили — 716.
- Александр Логинов — 699.
- Олег Домичек — 694.
- Кирилл Стрельцов — 692.
- Иван Колотов — 635.
