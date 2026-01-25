Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Резцова лидирует, Шевченко отстаёт на одно очко
Двукратный призёр Олимпиады-2022 российская биатлонистка Кристина Резцова продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. В её активе 921 очко.
Вторую строчку занимает Наталия Шевченко с результатом 920 очков. Тройку сильнейших замыкает Виктория Сливко (829).
Биатлон. Кубок Содружества сезона-2025/2026. Женщины. Общий зачёт на 24 января:
- Кристина Резцова — 921 очко.
- Наталия Шевченко — 920.
- Виктория Сливко — 829.
- Анна Сола (Беларусь) — 822.
- Анастасия Гришина — 792.
- Динара Смольская (Беларусь) — 768.
- Анастасия Шевченко — 754.
- Ирина Казакевич — 746.
- Инна Терещенко — 740.
- Юлия Коваленко — 740.
