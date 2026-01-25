Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Резцова лидирует, Шевченко отстаёт на одно очко

Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Резцова лидирует, Шевченко отстаёт на одно очко
Комментарии

Двукратный призёр Олимпиады-2022 российская биатлонистка Кристина Резцова продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. В её активе 921 очко.

Вторую строчку занимает Наталия Шевченко с результатом 920 очков. Тройку сильнейших замыкает Виктория Сливко (829).

Биатлон. Кубок Содружества сезона-2025/2026. Женщины. Общий зачёт на 24 января:

  1. Кристина Резцова — 921 очко.
  2. Наталия Шевченко — 920.
  3. Виктория Сливко — 829.
  4. Анна Сола (Беларусь) — 822.
  5. Анастасия Гришина — 792.
  6. Динара Смольская (Беларусь) — 768.
  7. Анастасия Шевченко — 754.
  8. Ирина Казакевич — 746.
  9. Инна Терещенко — 740.
  10. Юлия Коваленко — 740.
Материалы по теме
Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Смольский продолжает лидировать
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android