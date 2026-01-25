Общий зачёт Кубка Содружества — 2025/2026: Резцова лидирует, Шевченко отстаёт на одно очко

Двукратный призёр Олимпиады-2022 российская биатлонистка Кристина Резцова продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. В её активе 921 очко.

Вторую строчку занимает Наталия Шевченко с результатом 920 очков. Тройку сильнейших замыкает Виктория Сливко (829).

Биатлон. Кубок Содружества сезона-2025/2026. Женщины. Общий зачёт на 24 января:

Кристина Резцова — 921 очко. Наталия Шевченко — 920. Виктория Сливко — 829. Анна Сола (Беларусь) — 822. Анастасия Гришина — 792. Динара Смольская (Беларусь) — 768. Анастасия Шевченко — 754. Ирина Казакевич — 746. Инна Терещенко — 740. Юлия Коваленко — 740.