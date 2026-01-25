Биатлон, Кубок мира, 6-й этап, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Сегодня, 25 января, в чешском Нове-Место завершится шестой этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. Состоится мужской масс-старт на 15 км. Начало — в 17:15 мск. В России в прямом эфире турнир показывает сервис Okko.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, 6-й этап, Нове-Место (Чехия). Масс-старт, мужчины. Старт-лист (частично):

1.Томмазо Джакомель (Италия).

2. Эрик Перро (Франция).

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия).

5. Кентен Фийон Майе (Франция).

6. Мартин Понсилуома (Швеция).

7. Эмильен Жаклен (Франция).

8. Кэмпбелл Райт (США).

9. Исак Лекнес Фрей (Норвегия).

11. Фабьен Клод (Франция).

12. Филипп Хорн (Германия).

13. Йеспер Нелин (Швеция).

18. Теро Сеппяля (Финляндия).

20. Эмильен Клод (Франция).