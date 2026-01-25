Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 12.5 км Масс-старт
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Биатлон Новости

Сборная Беларуси-1 выиграла смешанную эстафету на Кубке Содружества в Раубичах

Сборная Беларуси-1 выиграла смешанную эстафету на Кубке Содружества в Раубичах
Сборная Беларуси выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Раубичах. В состав команды вошли: Динара Смольская, Анна Сола, Степан Данилов и Антон Смольский. Они преодолели дистанцию за 1:18.48,0.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 4, Раубичи
Смешанная эстафета 2 x 6 км + 2 x 6 км
25 января 2026, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено

Вторыми стали Анастасия Халили, Наталия Шевченко, Савелий Коновалов и Кирилл Бажин (Россия-1), отстав от лидеров на 36,3. Тройку замкнули ещё одни россияне Виктория Сливко, Анастасия Томшина, Евгений Сидоров и Эдуард Латыпов (+1.23,6).

Календарь Кубка Содружества
Новости. Биатлон
Все новости RSS

