Биатлон, Кубок мира, 6-й этап, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Сегодня, 25 января, в чешском Нове-Место завершится шестой этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. Состоится женский масс-старт на 12,5 км. Начало — в 20:15 мск. В России в прямом эфире турнир показывает сервис Okko.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, 6-й этап, Нове-Место (Чехия). Масс-старт, женщины. Старт-лист (частично):

1. Лу Жанмонно (Франция).

2. Суви Минккинен (Финляндия).

3. Анна Магнуссон (Швеция).

4. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

5. Камиль Бене (Франция).

6. Лиза Виттоцци (Италия).

7. Доротея Вирер (Италия).

8. Франциска Пройс (Германия).

9. Осеан Мишлон (Франция).

10. Жулия Симон (Франция).

11. Эми Басерга (Швейцария).

12. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).

13. Жанна Ришар (Франция).

18. Лена Хекки (Швейцария).