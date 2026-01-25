Француз Эрик Перро одержал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место

Французский биатлонист Эрик Перро одержал победу в мужском масс-старте на этапе Кубка мира – 2025/2026 в чешском Нове-Место. Француз прошёл дистанцию за 25.59,6 минуты, не допустив промахов на огневых рубежах.

Вторым на финише стал американец Кэмпбелл Райт, который проиграл победителю 9,0 секунды (1 промах). Замкнул призовую тройку норвежский биатлонист Сверре Дален Аспенс, отставший от лидера на финише на 16,2 секунды (0 промахов).

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Нове-Место (Чехия). Масс-старт, мужчины:

1. Эрик Перро (Франция) – 35.59,6 (0 промахов).

2. Кэмпбелл Райт (США) +9,0 (1).

3. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) +16,2 (1).

4. Фабьен Клод (Франция) +23,8 (2).

5. Лукас Хофер (Италия) +38,1 (1).

6. Эмильен Клод (Франция) +41,0 (1).

7. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) +43,4 (3).

8. Роман Рес (Германия) +44,4 (0).

9. Исак Лекнес Фрей (Норвегия) +53,8 (3).

10. Михал Крчмарж (Чехия) +53,8 (1).