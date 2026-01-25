«Всё стало слишком сложно». Тандреволд — о провале в стрельбе в смешанной эстафете

Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о своём выступлении в смешанной эстафете на этапе Кубка мира – 2025/2026 в чешском Нове-Место. Сборная Норвегии заняла шестое место в гонке, а Тандреволд на своём этапе ушла на два штрафных круга после стрельбы стоя.

«Со мной всё в порядке, но это командная гонка. Мне бы хотелось, чтобы моя стрельба стоя не сказывалась на остальных.

Несколько лет назад я была отличной частью эстафетной четвёрки и, может, даже лучше выступала в эстафетах, чем в обычных гонках. Но сейчас всё стало слишком сложно. Мне бывает очень трудно собраться, когда я начинаю промахиваться. Хотелось бы за это извиниться», – приводит слова Тандреволд VG.no.