«Всё стало слишком сложно». Тандреволд — о провале в стрельбе в смешанной эстафете
Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о своём выступлении в смешанной эстафете на этапе Кубка мира – 2025/2026 в чешском Нове-Место. Сборная Норвегии заняла шестое место в гонке, а Тандреволд на своём этапе ушла на два штрафных круга после стрельбы стоя.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
24 января 2026, суббота. 17:10 МСК
Окончено
1
Италия
2
Франция
3
Чехия
«Со мной всё в порядке, но это командная гонка. Мне бы хотелось, чтобы моя стрельба стоя не сказывалась на остальных.
Несколько лет назад я была отличной частью эстафетной четвёрки и, может, даже лучше выступала в эстафетах, чем в обычных гонках. Но сейчас всё стало слишком сложно. Мне бывает очень трудно собраться, когда я начинаю промахиваться. Хотелось бы за это извиниться», – приводит слова Тандреволд VG.no.
