Бьорндален — о стрельбе Тандреволд: в эстафете важно, что ты делаешь на огневом рубеже

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален поделился мнением о стрельбе норвежской биатлонистки Ингрид Ландмарк Тандреволд в смешанной эстафете на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Нове-Место (Чехия). Сборная Норвегии заняла шестое место в гонке, а Тандреволд на своём этапе ушла на два штрафных круга после стрельбы стоя.

«Мы видим, что у неё проблемы на стрельбе стоя, а в эстафете важно, что ты делаешь на огневом рубеже. Нужно избегать штрафных кругов. А у неё их было несколько, так что это не в её пользу. Ей, наверное, всё ещё нужно получить несколько позитивных результатов до Олимпиады, чтобы попасть в команду», – приводит слова Бьорндалена VG.no.