Бьорндален — о стрельбе Тандреволд: в эстафете важно, что ты делаешь на огневом рубеже
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален поделился мнением о стрельбе норвежской биатлонистки Ингрид Ландмарк Тандреволд в смешанной эстафете на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Нове-Место (Чехия). Сборная Норвегии заняла шестое место в гонке, а Тандреволд на своём этапе ушла на два штрафных круга после стрельбы стоя.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
24 января 2026, суббота. 17:10 МСК
Окончено
1
Италия
2
Франция
3
Чехия
«Мы видим, что у неё проблемы на стрельбе стоя, а в эстафете важно, что ты делаешь на огневом рубеже. Нужно избегать штрафных кругов. А у неё их было несколько, так что это не в её пользу. Ей, наверное, всё ещё нужно получить несколько позитивных результатов до Олимпиады, чтобы попасть в команду», – приводит слова Бьорндалена VG.no.
