Жулия Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место

Французская биатлонистка Жулия Симон одержала победу в масс-старте на этапе Кубка мира – 2025/2026 в чешском Нове-Место. Симон завершила дистанцию за 33.39,4, допустив при этом один промах на огневых рубежах.

Второй на финише стала её соотечественница Осеан Мишлон, которая проиграла победительнице 0,5 секунды (1 промах). Замкнула тройку призёров Лиза Виттоцци (Италия), которая проиграла Симон 2,7 секунды и допустила 1 промах на огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Нове-Место (Чехия). Масс-старт, женщины:

1. Жулия Симон (Франция) – 33.39,4 (1 промах).

2. Осеан Мишлон (Франция) +0,5 (1).

3. Лиза Виттоцци (Италия) +2,7 (1).

4. Лу Жанмонно (Франция) +8,9 (1).

5. Камиль Бене (Франция) +38,7 (0).

6. Суви Минккинен (Финляндия) +49,2 (2).

7. Доротея Вирер (Италия) +58,8 (3).

8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +1.05,4 (2).

9. Эми Басерга (Швейцария) +1.15,4 (3).

10. Дидра Ирвин (США) +1.17,4 (1).