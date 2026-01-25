Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 12.5 км Масс-старт
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Биатлон Новости

Жулия Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место

Жулия Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место
Комментарии

Французская биатлонистка Жулия Симон одержала победу в масс-старте на этапе Кубка мира – 2025/2026 в чешском Нове-Место. Симон завершила дистанцию за 33.39,4, допустив при этом один промах на огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
25 января 2026, воскресенье. 20:15 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
33:39.4
2
Осеан Мишлон
Франция
+0.5
3
Лиза Виттоцци
Италия
+2.7

Второй на финише стала её соотечественница Осеан Мишлон, которая проиграла победительнице 0,5 секунды (1 промах). Замкнула тройку призёров Лиза Виттоцци (Италия), которая проиграла Симон 2,7 секунды и допустила 1 промах на огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Нове-Место (Чехия). Масс-старт, женщины:

1. Жулия Симон (Франция) – 33.39,4 (1 промах).

2. Осеан Мишлон (Франция) +0,5 (1).

3. Лиза Виттоцци (Италия) +2,7 (1).

4. Лу Жанмонно (Франция) +8,9 (1).

5. Камиль Бене (Франция) +38,7 (0).

6. Суви Минккинен (Финляндия) +49,2 (2).

7. Доротея Вирер (Италия) +58,8 (3).

8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +1.05,4 (2).

9. Эми Басерга (Швейцария) +1.15,4 (3).

10. Дидра Ирвин (США) +1.17,4 (1).

Общий Зачёт Кубка мира - 2025/2026
Календарь Кубка мира - 2025/2026
Все новости RSS

