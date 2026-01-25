Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 12.5 км Масс-старт
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Главная Биатлон Новости

Симон одержала первую победу в личных гонках на КМ после завершения отстранения
Комментарии

Призёр Олимпийских игр и 10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон одержала первую личную победу на Кубке мира после завершения срока своего отстранения от соревнований. Француженка выиграла масс-старт на этапе Кубка мира – 2025/2026 в чешском Нове-Место.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
25 января 2026, воскресенье. 20:15 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
33:39.4
2
Осеан Мишлон
Франция
+0.5
3
Лиза Виттоцци
Италия
+2.7

Ранее в сезоне-2025/2026 Симон один раз поднималась на подиум. Она заняла третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Также она становилась победительницей эстафеты в составе сборной Франции на том же этапе в Оберхофе.

В ноябре 2025 года 29-летняя Симон была отстранена на один месяц от соревнований после того, как была приговорена к условному сроку за мошенничество с банковскими картами. Биатлонистка вернулась к выступлениям на турнирах в середине декабря 2025 года.

