Симон одержала первую победу в личных гонках на КМ после завершения отстранения

Призёр Олимпийских игр и 10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон одержала первую личную победу на Кубке мира после завершения срока своего отстранения от соревнований. Француженка выиграла масс-старт на этапе Кубка мира – 2025/2026 в чешском Нове-Место.

Ранее в сезоне-2025/2026 Симон один раз поднималась на подиум. Она заняла третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Также она становилась победительницей эстафеты в составе сборной Франции на том же этапе в Оберхофе.

В ноябре 2025 года 29-летняя Симон была отстранена на один месяц от соревнований после того, как была приговорена к условному сроку за мошенничество с банковскими картами. Биатлонистка вернулась к выступлениям на турнирах в середине декабря 2025 года.