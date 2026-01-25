Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Перро вышел в лидеры, Джакомель — второй

Французский биатлонист Эрик Перро вышел на первое место в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026 после победы в масс-старте на этапе в Нове-Место (Чехия). На счету Перро 834 очка. На второй строчке идёт итальянец Томаззо Джакомель, в активе которого 797 очков.

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 на 25 января. Мужчины:

1 (2). Эрик Перро (Франция) – 834 очка.

2 (1). Томмазо Джакомель (Италия) – 797.

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 668.

4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 630.

5 (6). Кентен Фийон Майе (Франция) – 503.

6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 501.

7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 500.

8. Эмильен Жаклен (Франция) – 474.

9. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 429.

10 (13). Кэмпбелл Райт (США) – 414.