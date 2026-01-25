Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно продолжает лидировать, Минккенен — вторая

Трёхкратная чемпионка мира француженка Лу Жанмонно продолжает лидировать общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. После масс-старта в Нове-Место (Чехия) в её активе стало 848 очков. Вторую строчку по-прежнему занимает представительница Финляндии Суви Минккинен (646), на третье место поднялась шведка Анна Магнуссон (585).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:

1. Лу Жанмонно (Франция) — 848 очков.

2. Суви Минккинен (Финляндия) — 646.

3 (5). Анна Магнуссон (Швеция) – 585.

4 (3). Марен Киркеэйде (Норвегия) – 576.

5 (4). Ханна Эберг (Швеция) — 560.

6 (5). Эльвира Эберг (Швеция) — 506.

7 (9). Лиза Виттоцци (Италия) — 494.

8. Камиль Бене (Франция) — 491.

9. (7). Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 478.

10. Доротея Вирер (Италия) – 456.