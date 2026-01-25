Скидки
Зачёт масс-стартов Кубка мира: Жанмонно вышла в лидеры, Симон — вторая

Комментарии

Французская биатлонистка Лу Жанмонно вышла в лидеры в зачёта масс-стартов Кубка мира – 2025/2026 после гонки на этапе в Нове-Место (Чехия). В активе француженки 130 очков. Победительница гонки в Нове-Место, ещё одна французская биатлонистка Жулия Симон занимает второе место (110).

Кубок мира – 2025/2026. Зачёт масс-стартов, женщины:

1 (2). Лу Жанмонно (Франция) – 130 очков.

2 (21). Жулия Симон (Франция) – 110.

3 (4). Камиль Бене (Франция) – 105.

4 (15). Осеан Мишлон (Франция) – 101.

5 (1). Марен Киркеэйде (Норвегия) – 90.

6 (3). Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 90.

7 (5). Эми Басерга (Швейцария) – 84.

8 (6). Франциска Пройс (Германия) – 73.

9. Лиза Виттоцци (Италия) – 65.

10 (24). Суви Минккинен (Финляндия) – 59.

