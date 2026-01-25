Зачёт масс-стартов Кубка мира: Перро вышел на первое место, Джакомель — второй

Французский биатлонист Эрик Перро вышел в лидеры в зачёта масс-стартов Кубка мира – 2025/2026 после победы в гонке на этапе в Нове-Место (Чехия). В активе француза 165 очков. Бывший лидер зачёта итальянец Томаззо Джакомель опустился на вторую строчку (120).

Кубок мира – 2025/2026. Зачёт масс-стартов, мужчины:

1. Эрик Перро (Франция) – 165.

2. Томаззо Джакомель (Италия) – 120.

3 (7). Кэмпбелл Райт (США) – 116.

4 (5). Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 91.

5 (19). Фабьен Клод (Франция) – 77.

6. Сверре Дален Аспенс / Ветле Шоста Кристиансен (оба – Норвегия) – 65.

8. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 65.

9 (26). Лукас Хофер (Италия) – 64.

10 (9). Эмильен Жаклен (Франция) – 63