Эрик Перро прокомментировал победу в масс-старте в Нове-Место

Французский биатлонист Эрик Перро, выигравший масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Место, прокомментировал свою победу.
«Это прекрасное чувство, великолепные моменты. Во время гонки я не испытываю того же самого. Есть давление, есть желание, есть усталость, всего этого очень много. Но когда я оглядываюсь и ценю каждый момент, пережитый во время гонки, это потрясающе и это приятно.
У меня было два сложных раунда стрельбы стоя. Рад, что справился с задачей, сделав 20/20.
Здорово, что я также получил красную майку лидера на масс-старте и желтую майку перед этим заключительным этапом. Теперь я собираюсь отложить всё это в сторону. Мы вступаем в новую фазу с этими Олимпийскими играми. Я собираюсь хорошо отдохнуть психологически, чтобы быть в форме. У меня большие амбиции на эти Игры, я с нетерпением жду их. Но это будет новая битва. Жёлтая майка не поможет мне ехать быстрее», — цитирует Перро Biathlon Live.
- 26 января 2026
-
00:09
- 25 января 2026
-
23:45
-
23:06
-
22:50
-
21:59
-
21:37
-
21:25
-
20:51
-
20:43
-
20:32
-
17:52
-
17:00
-
15:13
-
14:15
-
07:30
-
00:08
- 24 января 2026
-
23:45
-
23:00
-
18:27
-
18:19
-
16:39
-
16:02
-
15:54
-
12:49
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 23 января 2026
-
23:10
-
22:38
-
21:48
-
20:30
-
20:20
-
20:10
-
20:00