Эрик Перро прокомментировал победу в масс-старте в Нове-Место

Французский биатлонист Эрик Перро, выигравший масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Место, прокомментировал свою победу.

«Это прекрасное чувство, великолепные моменты. Во время гонки я не испытываю того же самого. Есть давление, есть желание, есть усталость, всего этого очень много. Но когда я оглядываюсь и ценю каждый момент, пережитый во время гонки, это потрясающе и это приятно.

У меня было два сложных раунда стрельбы стоя. Рад, что справился с задачей, сделав 20/20.

Здорово, что я также получил красную майку лидера на масс-старте и желтую майку перед этим заключительным этапом. Теперь я собираюсь отложить всё это в сторону. Мы вступаем в новую фазу с этими Олимпийскими играми. Я собираюсь хорошо отдохнуть психологически, чтобы быть в форме. У меня большие амбиции на эти Игры, я с нетерпением жду их. Но это будет новая битва. Жёлтая майка не поможет мне ехать быстрее», — цитирует Перро Biathlon Live.