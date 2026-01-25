Скидки
Биатлон

Эрик Перро прокомментировал победу в масс-старте в Нове-Место

Эрик Перро прокомментировал победу в масс-старте в Нове-Место
Французский биатлонист Эрик Перро, выигравший масс-старт на этапе Кубка мира в Нове-Место, прокомментировал свою победу.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Мужчины. 15 км Масс-старт
25 января 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
35:59.6
2
Кэмпбелл Райт
США
+9.0
3
Сверре Дален Аспенс
Норвегия
+16.2

«Это прекрасное чувство, великолепные моменты. Во время гонки я не испытываю того же самого. Есть давление, есть желание, есть усталость, всего этого очень много. Но когда я оглядываюсь и ценю каждый момент, пережитый во время гонки, это потрясающе и это приятно.

У меня было два сложных раунда стрельбы стоя. Рад, что справился с задачей, сделав 20/20.

Здорово, что я также получил красную майку лидера на масс-старте и желтую майку перед этим заключительным этапом. Теперь я собираюсь отложить всё это в сторону. Мы вступаем в новую фазу с этими Олимпийскими играми. Я собираюсь хорошо отдохнуть психологически, чтобы быть в форме. У меня большие амбиции на эти Игры, я с нетерпением жду их. Но это будет новая битва. Жёлтая майка не поможет мне ехать быстрее», — цитирует Перро Biathlon Live.

