«Всё как во сне». Смольские — после победы Беларуси в смешанной эстафете в Раубичах

Белорусские биатлонисты Динара и Антон Смольские, в составе команды Беларусь-1 выигравшие смешанную эстафету на этапе Кубка Содружества в Раубичах, положительно оценили результат и атмосферу соревнований.

Динара: Ничего не может быть лучше, чем финиш с флагом. Нас не пустили на Игры. Но сегодня ощущалось, что вот наши Олимпийские игры, дома! Нас поддержал президент перед гонкой, каждому дал указание. По‑другому и быть не могло.

Антон: Бежал последний круг, проскользнули мысли, что всё как во сне. Рад, что трибуны полные, такой антураж, что так нас поддерживают! Победа общая, командная, каждое звено отработало максимально. Всё сделали, что могли, поэтому такой результат. Всем благодарность! — сказали биатлонисты в эфире «Матч ТВ».