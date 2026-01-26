Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Всё как во сне». Смольские — после победы Беларуси в смешанной эстафете в Раубичах

«Всё как во сне». Смольские — после победы Беларуси в смешанной эстафете в Раубичах
Комментарии

Белорусские биатлонисты Динара и Антон Смольские, в составе команды Беларусь-1 выигравшие смешанную эстафету на этапе Кубка Содружества в Раубичах, положительно оценили результат и атмосферу соревнований.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 4, Раубичи
Смешанная эстафета 2 x 6 км + 2 x 6 км
25 января 2026, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено

Динара: Ничего не может быть лучше, чем финиш с флагом. Нас не пустили на Игры. Но сегодня ощущалось, что вот наши Олимпийские игры, дома! Нас поддержал президент перед гонкой, каждому дал указание. По‑другому и быть не могло.

Антон: Бежал последний круг, проскользнули мысли, что всё как во сне. Рад, что трибуны полные, такой антураж, что так нас поддерживают! Победа общая, командная, каждое звено отработало максимально. Всё сделали, что могли, поэтому такой результат. Всем благодарность! — сказали биатлонисты в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Россия и Беларусь устроили зарубу на Кубке Содружества. Болельщики увидели финиш с флагом!
Россия и Беларусь устроили зарубу на Кубке Содружества. Болельщики увидели финиш с флагом!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android