Ростовцев высказался об уровне результатов молодых российских биатлонистов

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев высказался о результатах молодых российских биатлонистов по итогам первой половины соревновательного сезона.

«Мне кажется, пока главный вывод [по итогам первой половины сезона] для всех очевиден. Даёт результат стратегия поддержки молодых спортсменов, на протяжении последних двух-трёх лет реализуемая Союзом биатлонистов России. Быть может, это идёт в ущерб средневозрастным, но юным явно на пользу. Посмотрите, Савелий Коновалов — золото и серебро в Раубичах, Ярослав Конкин — победитель этапа Кубка России в Дёмине, где также хорошо выступил Дмитрий Евменов. Триумфатор позавчерашнего спринта Маргарита Болдырева, Елизавета Фролова, Виктория Метеля на год постарше, но тоже из этой когорты, Юлия Коваленко, Инна Терещенко. Лично для меня главное, что молодёжь растёт и становится конкурентоспособной. Уверен, через какое-то время у них появится стабильность, которую уже сейчас демонстрирует Коновалов. Если помните, в 2025-м он тоже был здесь и здорово проявил себя на Кубке сильнейших спортсменов.

В тот день он показал лучший результат среди россиян, но пасьют у него откровенно не задался — допустил 10 промахов на четырёх рубежах. Это объяснимо — молодой парень, стресс. Сегодня мы можем заметить, как Савелий по-спортивному повзрослел. Как хладнокровно и агрессивно он борется на дистанции, как постоянно пытается догонять, атаковать. Надеюсь, примеру Коновалова последует вся та юная поросль, упомянутая ранее. У нас есть молодёжь, есть с кем идти в следующий олимпийский цикл.

В прошлом году Минспорта поддержало нашу инициативу оставить спортсмена в руках тренера, который помог ему добраться до этого уровня. Не ломать существующую методику. Тогда мы создали команду, ездившую параллельно с группой Михаила Шашилова. В неё входили тот же Коновалов, Андрей Остапий, Инна Терещенко. Сейчас эти ребята в молодёжном составе. Помимо Савелия, туда входят лучший юниор прошлого года Михаил Стребко, Егор Прокудин, это всё воспитанники свердловской школы, Романа Мусина. Надо дождаться результатов главных стартов сезона, но мне кажется, наше решение было верным», — цитирует Ростовцева пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).