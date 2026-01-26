«Трудно сохранять позитив, когда переживаешь вечный кошмар». Тандреволд — о масс-старте

Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о своём выступлении в масс-старте на шестом этапе Кубка мира сезона-2025/2026, в котором заняла 23-е место.
«Трудно сохранять позитивный настрой, когда переживаешь, что воспринимается как вечный кошмар, связанный с тем, к чему я испытываю такую страсть и чему посвящаю столько времени. Мне повезло, что у меня много людей, которые верят в меня, даже когда я сама в себя не верю.
Массовый старт получился таким благодаря нескольким лишним километрам из-за штрафных кругов. Я шла пешком всю гонку в одиночестве. Примерно вот в таком положении сейчас нахожусь. Я могла бы не участвовать и избежать унижения, однако мне просто нужно научиться справляться с этим. Можно воспринимать это очень и очень плохо, но я не из тех, кто сдаётся», — приводит слова Тандреволд TV2
