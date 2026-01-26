«Можете спросить, почему не выше?» Ростовцев — о потенциале россиян в случае их допуска

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев оценил шансы россиян на успешные выступления в случае их допуска до международной арены, а также объяснил свою точку зрения.

— В последнее время российские атлеты понемногу начинают возвращаться на международные старты, и мы можем оценивать их форму на уровне иностранных коллег. Например, лыжник Савелий Коростелёв хорошо выступил на «Тур де Ски», стал пятым на этапе Кубка мира в Оберхофе. На ваш взгляд, на какие места наши биатлонисты могли бы рассчитывать на КМ, если бы их допустили прямо сейчас?

— В женском биатлоне у нас есть три ярко выраженных лидера: Шевченко, Резцова и Халили. В случае предоставления квот в формате 2+2 или 1+1, выбирали бы среди них. Есть также очень стабильная Юлия Коваленко, вышеупомянутые Метеля и Терещенко, не сказавшая своего последнего слова Виктория Сливко. В связи с состоянием здоровья начало сезона выдалось непростым для неё, но сейчас она только набирает. У мужчин у нас есть как опытные Латыпов, Бажин, Халили, Корнев, так и тот же Коновалов. Если мы опускаем вопрос принадлежности силовым структурам, который является определённым фильтром при допуске российских атлетов, в случае 100-процентной реализации своих возможностей наши могли бы бороться за топ-6 на Кубке мира.

Вы можете спросить, почему не выше? Одним из самых объективных показателей в биатлоне является стрельба. Уже сейчас мы можем сравнить процент попадания на рубежах, хотя надо учитывать, что мы работаем в более тяжёлых условиях. У нас во время гонок крайне редко на улице около 0˚С, светит солнце. Конечно, в таких условиях гораздо комфортнее, чем на ветру в —15˚С, когда у тебя банально мёрзнут руки.

— Наши уступают иностранцам в точности?

— Да, пусть на это и есть определённые причины. Но куда важнее, что мы значительно отстаём в скорострельности. Когда наши лидеры на двух рубежах проигрывают конкурентам 12-16 секунд — это много. В таких случаях необходимо стрелять чисто, ведь без нуля уже делать нечего, а потом ещё необходимо ногами отыграть гандикап. Поэтому я бы не говорил, что в случае возвращения мы бы сразу сражались за медали, однако за шестёрку бились бы.

— Работа над этим компонентом ведётся?

— Конечно. Например, в пасьюте Латыпов явно пытался отработать на скорость, но не получилось. Было видно, как он пытается ускориться — всё закончилось тремя штрафными кругами. Но это нормальный рабочий процесс, — приводит слова Ростовцева пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).