Шведский биатлонист: абсолютно убеждён, что соревнуюсь с теми, кто принимает допинг

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон заявил, что убеждён, среди его соперников есть спортсмены, принимающие запрещённые вещества.

«Не видел, чтобы в результатах 20-30-летней давности встречались какие-то совершенно невероятные исходы, чтобы побеждал кто-то неожиданный. Очевидно одно — если ты жульничаешь и получаешь преимущество в 10 секунд, это уже довольно плохо, так как может иметь большое значение. Думаю, я бы сошёл с ума, если бы просто задумался: что бы произошло, если бы все начали жульничать, как бы мне пришлось их побеждать? Понимаю, это существует в целом, но не думаю об этом в таком ключе.

Мне кажется вполне логичным, что 2-3% участников стартов принимают или принимали допинг. Такие случаи бывают, было бы странно, если бы все вдруг перестали его принимать. Я абсолютно убеждён, что соревнуюсь с теми, кто принимает допинг», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.