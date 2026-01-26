Скидки
Серохвостов: если за три дня до старта Олимпиады скажут — надо лететь, я буду готов

Победитель и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте 26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о возможном участии в Олимпийских играх — 2026.

«В первый год после отстранения, даже во второй, я ещё о чём-то думал, переживал. Но уже в прошлом сезоне вообще не думал об Олимпиаде. Какой смысл думать о том, чего не будет? Лично для меня это было очевидно. Если вдруг случится чудо, нам за три дня до старта скажут — надо лететь, я буду готов. Но шансы ничтожны.
Потому и не переживаю особо. Это обидно, но такова жизнь. Я ничего не могу с этим поделать, но опускать руки и искать кругом врагов не хочу и не буду. Наслаждаюсь тем, что делаю в данный момент», — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

