«Это бред какой-то». Серохвостов — о критериях нейтральности для допуска на мировые старты

Победитель и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте 26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о критериях получения нейтрального статуса.

– Кстати, ты прошёл бы по критериям нейтральности?

– Не знаю. Вообще, это бред какой-то. В других видах спорта люди служат в Росгвардии, в ФСБ, выступают за «Динамо» или ЦСКА и спокойно едут на международные старты, — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов к участию в Играх в нейтральном статусе в индивидуальных дисциплинах. Участие в Играх подтвердили фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник, шорт-трекисты Алёна Крылова и Иван Посашков, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Кроме того, квоты на Олимпиаду завоевали лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв, а конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семёнова и саночники Дарья Олесик и Павел Репилов получили олимпийские лицензии.