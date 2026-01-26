«Не хотел бы уезжать из России». Серохвостов высказался о смене спортивного гражданства

Победитель и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте 26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о смене спортивного гражданства.

– Ты мог бы сейчас готовиться к Олимпиаде, если бы сразу после отстранения сменил спортивное гражданство. С твоей стороны не было попыток?

– Если бы такие попытки были, они бы удались (улыбается). Но я, честно, об этом даже не думал. Ну и, опять же, меня ждал бы международный бан на два года, а в это время ты должен тренироваться за свой счёт. Кто был бы заинтересован столько ждать? Сейчас вряд ли кто-то на это в принципе пошёл бы. Если бы кто-то был сильно заинтересован, предложения бы последовали. Но их не было. Ни одного. Но главное даже не это. А то, что я не хотел выступать за другую страну и уезжать из России. Я здесь вырос.

– Те же борцы, у которых бешеная конкуренция в каждой весовой категории, меняют гражданство и приносят медали другим странам. Приезжают домой – и здесь их встречают как героев.

– Я их не осуждаю и не вижу ничего плохого в том, что спортсмены меняют гражданство. Они же делают это не для того чтобы стать гражданами условных Словении или Бахрейна, а чтобы иметь возможность выступать на международном уровне. Ведь спортивная карьера короткая. Четыре-пять лет на высоком уровне – и ты закончишь. Они не хотят терять драгоценное время, — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.