«Они точно сильнее нас». Биатлонист Даниил Серохвостов — о соперничестве с лыжниками

Победитель и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте 26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о соперничестве лыжников и биатлонистов.

– Как считаешь, ты мог бы, как Эйнар Хедегарт, попробовать отобраться в олимпийскую команду по лыжным гонкам?

– Попробовать мог бы, но не отобрался бы. Лыжники точно сильнее нас. Я даже предсезонные старты ни разу у них не выигрывал. А на их главные старты у меня попасть не получилось, хотя и очень бы хотелось. И не удастся, наверное. Я был бы очень рад, если бы мне удалось в топ-10 на лыжной гонке попасть. А месту в топ-6 я был бы просто счастлив, — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Эйнар Хедегарт — норвежский лыжник, ранее выступавший в биатлоне.