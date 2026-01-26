Скидки
«Заработал — получи сразу». Серохвостов — о призовом миллионе на Кубке МЛКБ

Комментарии

Победитель и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте 26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о призовых в размере 1 млн рублей, заработанных после победы на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в ноябре 2025 года.

Кубок МЛКБ-2025. Ханты-Мансийск
Мужчины. Масс-старт 12.5 км
22 ноября 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Россия
33:19.4
2
Антон Смольский
Беларусь
+2.8
3
Саид Каримулла Халили
Россия
+10.0

– Ну ты свой миллион выиграл на другом коммерческом старте — Кубке МЛКБ, главном, как ты выразился, старте сезона.
– Ну да, в каком-то комментарии про Кубок МЛКБ я в шутку сказал, что раз нас не пускают на Олимпиаду, то остаётся готовиться к главному старту сезона. Но в каждой шутке есть лишь доля шутки. А почему бы и нет? Классные соревнования, шикарные призовые. Поощряют не только нас, но и тренеров. Это же просто здорово. Мы, спортсмены, достаточно медийные. Нас часто показывают по ТВ, нас узнают. А вот тех, кто стоит за нашими результатами, зачастую не знают, незаслуженно обделяют вниманием. Кубок МЛКБ – турнир не только для спортсменов, но и для тренеров. Поэтому я его ставлю в число трёх главных стартов в сезоне. Впереди ещё два важных соревнования (улыбается).

– Ты на Кубке МЛКБ заработал максимально возможную сумму. Деньги сразу выплатили?
– Да вообще в конверте отдали. Не надо было никаких бумажек подписывать и ждать, как призовых от СБР. Заработал – получи сразу, — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

