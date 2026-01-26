«Заработал — получи сразу». Серохвостов — о призовом миллионе на Кубке МЛКБ

Победитель и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте 26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о призовых в размере 1 млн рублей, заработанных после победы на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в ноябре 2025 года.

– Ну ты свой миллион выиграл на другом коммерческом старте — Кубке МЛКБ, главном, как ты выразился, старте сезона.

– Ну да, в каком-то комментарии про Кубок МЛКБ я в шутку сказал, что раз нас не пускают на Олимпиаду, то остаётся готовиться к главному старту сезона. Но в каждой шутке есть лишь доля шутки. А почему бы и нет? Классные соревнования, шикарные призовые. Поощряют не только нас, но и тренеров. Это же просто здорово. Мы, спортсмены, достаточно медийные. Нас часто показывают по ТВ, нас узнают. А вот тех, кто стоит за нашими результатами, зачастую не знают, незаслуженно обделяют вниманием. Кубок МЛКБ – турнир не только для спортсменов, но и для тренеров. Поэтому я его ставлю в число трёх главных стартов в сезоне. Впереди ещё два важных соревнования (улыбается).

– Ты на Кубке МЛКБ заработал максимально возможную сумму. Деньги сразу выплатили?

– Да вообще в конверте отдали. Не надо было никаких бумажек подписывать и ждать, как призовых от СБР. Заработал – получи сразу, — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.