«Я был пухлый как пирожок». Даниил Серохвостов рассказал о проблемах с лишним весом

Победитель и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте 26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов поделился историей о борьбе с лишним весом.

«Проблема у меня действительно была – я был очень жирный. Начал подготовку с весом 70 кг. Обычно если я начинал с таким весом, то это были мышцы и немного жира. А на этот я раз был пухлый как пирожок (улыбается). В отпуске вообще себя ни в чём не ограничивал. Да и ездил я без Вики (Виктория Метеля – биатлонистка сборной России, девушка Серохвостова. – Прим. «Чемпионата»), так что некому было ограничивать. Артём Евгеньевич, когда меня увидел, только головой покачал, но я сказал, что всё сброшу. У меня дедлайн был до начала ноября.

Я не старался сбрасывать резко, всё делал аккуратно. Ещё Вика мне открыла глаза: «Да ты охренел по вечерам жрать так много!»

Я убрал перекусы, перестал есть после ужина, сократил количество калорий. Всё шло нормально, вес начал уходить, однако в какой-то момент замер, а потом вновь появилась тенденция к набору. Хорошо, что всё преодолел. Вообще, проблема с весом у меня тоже ежегодная, но чтобы так, как в этом сезоне, не было давно. Второй раз в жизни, наверное, я так много набрал и так тяжело скидывал», — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.