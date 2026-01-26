Скидки
Биатлон

Биатлонист Серохвостов: всегда делаю максимум, чтобы победить. Но я человек, а не робот

Биатлонист Серохвостов: всегда делаю максимум, чтобы победить. Но я человек, а не робот
Победитель и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте 26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, что на данный момент не ощущает себя на пике формы и в то же время не испытывает давления от чужих ожиданий.

– В прошлом сезоне ты был явным лидером. Сейчас это ощущение ушло?
– Да, в прошлом сезоне я выходил на тот же спринт и понимал, что точно его выиграю. Форма просто звенела, сейчас такого нет. Тогда я действительно ощущал себя лидером, но в данный момент – нет.

– Я к тому, что не придавили тебя ожидания? Когда все думают, что Серохвостов должен победить – и всё тут.
– Да у меня никогда не было давления от того, что кто-то что-то от меня ждёт. Ни когда я на юниорское первенство мира поехал, ни когда на Кубке мира выступал, ни даже на Олимпиаде. Я не ощущаю давления от чужих ожиданий. Я всегда делаю максимум для того, чтобы победить. Не всегда получается. Но это не значит, что я плохой спортсмен. Просто я ведь человек, а не робот, — сказал Серохвостов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

