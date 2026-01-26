Вирер в Нове-Место провела последнюю гонку на Кубке мира, где Доротея выступала 17 лет

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпиад, четырёхкратная чемпионка мира, 35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер вчера, 25 января, провела последнюю в своей карьере гонку на Кубке мира.
Вирер заняла седьмое место в масс-старте шестого этапа КМ, который прошёл в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Доротея отстала от победительницы гонки Жулии Симон на 58,8.
Напомним, Вирер завершит свою выдающуюся карьеру после выступления на домашней Олимпиаде-2026. В общей сложности Доротея 17 лет принимала участие в гонках Кубка мира.
Сборная Италии по биатлону провела специальную церемонию в честь Вирер.
Фото: Kevin Voigt/Getty Images
Дебют итальянки на самых престижных соревнованиях пришёлся на 9 января 2009 года. Тогда на этапе в Оберхофе она пробежала спринт, финишировав 69-й.
