«В такие моменты я становлюсь животным». Симон — о победе в масс-старте на КМ в Нове-Место

Призёр Олимпийских игр и 10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон прокомментировала победу в масс-старте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Нове-Место-на-Мораве (Чехия).

«Не пытайтесь меня подловить на последнем круге… Отключаю мозг. Когда ты в прямой схватке, ты хочешь быть лучшей. Это адреналин говорит. Ничто больше не имеет значения. В этот момент я уже не знаю, кто рядом. Просто говорю себе: «Давай, ещё, ещё». Это животный инстинкт. В такие моменты я становлюсь животным. Мне просто хочется победить», — приводит слова Симон L'Equipe.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Нове-Место (Чехия). Масс-старт, женщины:

1. Жулия Симон (Франция) – 33.39,4 (1 промах).

2. Осеан Мишлон (Франция) +0,5 (1).

3. Лиза Виттоцци (Италия) +2,7 (1).

4. Лу Жанмонно (Франция) +8,9 (1).

5. Камиль Бене (Франция) +38,7 (0).