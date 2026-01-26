«В такие моменты я становлюсь животным». Симон — о победе в масс-старте на КМ в Нове-Место

Призёр Олимпийских игр и 10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон прокомментировала победу в масс-старте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Нове-Место-на-Мораве (Чехия).
«Не пытайтесь меня подловить на последнем круге… Отключаю мозг. Когда ты в прямой схватке, ты хочешь быть лучшей. Это адреналин говорит. Ничто больше не имеет значения. В этот момент я уже не знаю, кто рядом. Просто говорю себе: «Давай, ещё, ещё». Это животный инстинкт. В такие моменты я становлюсь животным. Мне просто хочется победить», — приводит слова Симон L'Equipe.
Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Нове-Место (Чехия). Масс-старт, женщины:
1. Жулия Симон (Франция) – 33.39,4 (1 промах).
2. Осеан Мишлон (Франция) +0,5 (1).
3. Лиза Виттоцци (Италия) +2,7 (1).
4. Лу Жанмонно (Франция) +8,9 (1).
5. Камиль Бене (Франция) +38,7 (0).
- 26 января 2026
-
20:25
-
19:52
-
17:55
-
17:45
-
17:25
-
17:05
-
16:45
-
16:25
-
16:05
-
15:45
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:25
-
14:05
-
11:16
-
11:08
-
10:55
-
10:41
-
08:30
-
00:09
- 25 января 2026
-
23:45
-
23:06
-
22:50
-
21:59
-
21:37
-
21:25
-
20:51
-
20:43
-
20:32
-
17:52
-
17:00
-
15:13
-
14:15
-
07:30