Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«В такие моменты я становлюсь животным». Симон — о победе в масс-старте на КМ в Нове-Место

«В такие моменты я становлюсь животным». Симон — о победе в масс-старте на КМ в Нове-Место
Комментарии

Призёр Олимпийских игр и 10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон прокомментировала победу в масс-старте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Нове-Место-на-Мораве (Чехия).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
25 января 2026, воскресенье. 20:15 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
33:39.4
2
Осеан Мишлон
Франция
+0.5
3
Лиза Виттоцци
Италия
+2.7

«Не пытайтесь меня подловить на последнем круге… Отключаю мозг. Когда ты в прямой схватке, ты хочешь быть лучшей. Это адреналин говорит. Ничто больше не имеет значения. В этот момент я уже не знаю, кто рядом. Просто говорю себе: «Давай, ещё, ещё». Это животный инстинкт. В такие моменты я становлюсь животным. Мне просто хочется победить», — приводит слова Симон L'Equipe.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Нове-Место (Чехия). Масс-старт, женщины:

1. Жулия Симон (Франция) – 33.39,4 (1 промах).

2. Осеан Мишлон (Франция) +0,5 (1).

3. Лиза Виттоцци (Италия) +2,7 (1).

4. Лу Жанмонно (Франция) +8,9 (1).

5. Камиль Бене (Франция) +38,7 (0).

Материалы по теме
Жулия Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android