Пройс — после этапа в Нове-Место: это, возможно, были мои последние гонки на Кубке мира

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете, двукратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Франциска Пройс намекнула, что может завершить карьеру после Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

«Это, возможно, были мои последние гонки на Кубке мира, посмотрим. Поэтому я рада быть здесь в последний раз», — приводит слова Пройс Sportschau.

31-летняя Пройс является обладательницей Кубка мира по итогам сезона-2024/2025.

На этапе Кубка мира — 2025/2026 в Нове-Место она стала третьей в индивидуальной гонки, а в масс-старте заняла 13-е место.

Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Российские биатлонисты на предстоящих Играх не выступят.