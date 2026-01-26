«Думал о Баккене». Сверре Дален Аспенс высказался о первом подиуме на Кубке мира

Чемпион мира среди юниоров, трёхкратный чемпион Европы норвежский биатлонист Сверре Дален Аспенс прокомментировал дебютный подиум на Кубке мира.

Аспенс стал третьим в масс-старте на шестом этапе Кубка мира – 2025/2026 в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Гонку выиграл француз Эрик Перро, вторым оказался американец Кэмпбелл Райт.

«Было тяжело, весело и напряжённо! Я решил выложиться по полной и участвовать во всём, что происходит. Это было чертовски приятно.

Клод боролся со мной за медаль? Это было жёстко. Мне пришлось идти на пределе своих возможностей с самого старта последнего круга, чтобы не дать ему подобраться слишком близко. Я думал и о Сиверте [Баккене] – он бы очень гордился», — приводит слова Аспенса VG.