Главная Биатлон Новости

Дмитрий Губерниев: если в порядке Метеля и попадает Казакевич — это топ-10 Кубка мира

Дмитрий Губерниев
Комментарии

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об уровне российской сборной по биатлону. Он считает, что ряд спортсменов могли бы бороться за медали на Кубке мира.

«Если в отличной форме находится Наталия Шевченко, если в порядке Виктория Метеля, если попадает на стойке Ирина Казакевич, если Кристина Резцова, Анастасия Халили чувствуют себя хорошо, естественно, это уровень топ-10 Кубка мира и борьба за призы. Я всегда об этом говорю в репортажах.

В целом наши биатлонисты соответствуют мировому уровню, и мужчины тоже. И молодёжь у нас подбирается хорошая. Если наши парни не болеют, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин, у нас вырисовывается неплохая команда для эстафеты для международных соревнований. Лишь бы допустили их, а то, что мы будем бороться за высокие места, это факт», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

