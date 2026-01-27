Стал известен состав сборной России по биатлону на пятый этап Кубка Содружества

Стал известен состав сборной России по биатлону на пятый этап Альфа-Банк Кубка Содружества – 2025/2026, который пройдёт в Сочи с 11 по 15 февраля.

Женщины: Наталия Шевченко, Юлия Коваленко, Виктория Сливко, Виктория Метеля, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Анастасия Гришина, Елизавета Бурундукова, Анастасия Зырянова, Анастасия Шевченко, Анастасия Халили, Маргарита Болдырева, Инна Терещенко, Анастасия Томшина, Елизавета Фролова, Анастасия Егорова, Светлана Миронова, Екатерина Мошкова.

Мужчины: Кирилл Бажин, Карим Халили, Эдуард Латыпов, Савелий Коновалов, Александр Поварницын, Евгений Сидоров, Александр Корнев, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Ильназ Мухамедзянов, Даниил Усов, Олег Домичек, Дмитрий Евменов, Ярослав Конкин, Михаил Стребко, Егор Прокудин, Роман Канаровский, Иван Колотов.

Соревнования пройдут на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура». В программе соревнований – спринты, гонки преследования, масс-старты и одиночные смешанные эстафеты.