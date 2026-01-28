Шевченко рассказала, как резкие погодные условия могут помешать биатлонистам

Российская биатлонистка Наталия Шевченко сравнила тренировочные и соревновательные условия на трассах в России и Европе, а также рассказала, как погодные условия способны повлиять на результат спортсмена.

— По словам Ростовцева (Павел Ростовцев — вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту. — Прим. «Чемпионата»), в России и Беларуси условия более жёсткие, чем в Европе: суровые морозы, сильный ветер. Согласны?

— Думаю, там тоже есть стадионы, где всегда дует ветер. Как говорят ранее выступавшие на этапах Кубка мира девчонки, на одних трассах стрелять чуть проще, на других — сложнее. Но если говорить о погодных условиях, то в России температура воздуха совсем другая. В Европе в основном приходится кататься при плюсе или небольшом минусе. У нас же это всегда холод: бывает -10 ̊С, а бывает и гораздо ниже, а это уже заметно влияет на стрельбу, патроны. Например, на трассе в Раубичах очень ветрено, хотя здесь есть полигон, где полный штиль — работай не хочу.

— Насколько известно, иногда у спортсменов и пальцы замерзают на трассе. Расскажите о таких малоизвестных болельщикам нюансах, способных серьёзно повлиять на итоговый результат.

— Во-первых, в морозную погоду ты надеваешь много одежды, что сковывает твои движения. И на самом рубеже ты тоже становишься менее мобилен. Плюс у кого-то действительно могут замерзать пальцы, если неправильно подобрать перчатки. В принципе, в холод бежать функционально непросто. Из-за этого ты приходишь на рубеж в таком тяжёлом состоянии, что стрельба может пострадать. Плюс патроны очень сильно реагируют на холод — у кого-то даже оружие. Бывает, не открывается затвор. Мы дышим, весь конденсат идёт назад и попадает на винтовку.

— С какими трудностями лично вы сталкивались в морозную погоду?

— Критических проблем не было, но вспоминается один случай в мой дебютный сезон в биатлоне. В Увате был проведён спринт, на мой взгляд, незаконно, ведь по регламенту мы не должны бегать при температуре ниже -20 ̊С. Тогда на градуснике было -23 ̊С, однако судьи решили устроить гонку. В итоге тогда у меня замерзал затвор и к нему прилипала гильза, застревала там. Из-за этого у меня дважды была осечка.

— Что именно происходило?

— Гильза застревает, затвор не закрывается. Ты открываешь его обратно, и в этот момент у тебя выпадает уже следующий патрон. Пришлось дважды заряжать дополнительные, — цитирует Шевченко пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).