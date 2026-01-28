Анастасия Меркушина выиграла индивидуальную гонку на ЧЕ, Самуэла Комола — вторая

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина стала победительницей индивидуальной гонки дистанцией 15 км на чемпионате Европы — 2026. Она показала результат 45 минут 33,9 секунды и не допустила ни одного промаха за четыре огневых рубежа.

Второе место заняла итальянская спортсменка Самуэла Комола, отставшая от победительницы на 3,0 секунды и допустившая один промах за всю гонку. Тройку призёров замкнула представительница Франции Вольдия Гальмас Полен — её отставание от первого места составило 4,8 секунды с двумя промахами.

Биатлон. Чемпионат Европы — 2026, Шушёэн (Норвегия). Индивидуальная гонка. Женщины. Результаты:

1. Анастасия Меркушина (Украина) — 45.33,9 (0 промахов).

2. Самуэла Комола (Италия) — отставание 3,0 секунды (1).

3. Вольдия Гальмас Полен (Франция) +4,8 (2).

4. Марлен Фихтнер (Германия) +11,6 (1).

5. Амандин Менжен (Франция) +24,1 (1).

6. Эльза Блейделе (Латвия) +48,9 (2).