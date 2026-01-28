Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Анастасия Меркушина выиграла индивидуальную гонку на ЧЕ, Самуэла Комола — вторая

Анастасия Меркушина выиграла индивидуальную гонку на ЧЕ, Самуэла Комола — вторая
Комментарии

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина стала победительницей индивидуальной гонки дистанцией 15 км на чемпионате Европы — 2026. Она показала результат 45 минут 33,9 секунды и не допустила ни одного промаха за четыре огневых рубежа.

Биатлон. ЧЕ-2026. Шушёэн, Норвегия
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
28 января 2026, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Анастасия Меркушина
Украина
45:33.9
2
Самуэла Комола
Италия
+3.0
3
Вольдия Гальмас Полен
Франция
+4.8

Второе место заняла итальянская спортсменка Самуэла Комола, отставшая от победительницы на 3,0 секунды и допустившая один промах за всю гонку. Тройку призёров замкнула представительница Франции Вольдия Гальмас Полен — её отставание от первого места составило 4,8 секунды с двумя промахами.

Биатлон. Чемпионат Европы — 2026, Шушёэн (Норвегия). Индивидуальная гонка. Женщины. Результаты:

1. Анастасия Меркушина (Украина) — 45.33,9 (0 промахов).

2. Самуэла Комола (Италия) — отставание 3,0 секунды (1).

3. Вольдия Гальмас Полен (Франция) +4,8 (2).

4. Марлен Фихтнер (Германия) +11,6 (1).

5. Амандин Менжен (Франция) +24,1 (1).

6. Эльза Блейделе (Латвия) +48,9 (2).

Материалы по теме
«Всё в порядке, но…» Лидера сборной Норвегии по биатлону нужно срочно спасать!
«Всё в порядке, но…» Лидера сборной Норвегии по биатлону нужно срочно спасать!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android