Анастасия Меркушина выиграла индивидуальную гонку на ЧЕ, Самуэла Комола — вторая

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина стала победительницей индивидуальной гонки дистанцией 15 км на чемпионате Европы — 2026. Она показала результат 45 минут 33,9 секунды и не допустила ни одного промаха за четыре огневых рубежа.
Второе место заняла итальянская спортсменка Самуэла Комола, отставшая от победительницы на 3,0 секунды и допустившая один промах за всю гонку. Тройку призёров замкнула представительница Франции Вольдия Гальмас Полен — её отставание от первого места составило 4,8 секунды с двумя промахами.
Биатлон. Чемпионат Европы — 2026, Шушёэн (Норвегия). Индивидуальная гонка. Женщины. Результаты:
1. Анастасия Меркушина (Украина) — 45.33,9 (0 промахов).
2. Самуэла Комола (Италия) — отставание 3,0 секунды (1).
3. Вольдия Гальмас Полен (Франция) +4,8 (2).
4. Марлен Фихтнер (Германия) +11,6 (1).
5. Амандин Менжен (Франция) +24,1 (1).
6. Эльза Блейделе (Латвия) +48,9 (2).
- 28 января 2026
-
18:32
-
18:11
-
14:45
- 27 января 2026
-
22:35
-
21:28
-
16:48
- 26 января 2026
-
22:23
-
20:25
-
19:52
-
17:55
-
17:45
-
17:25
-
17:05
-
16:45
-
16:25
-
16:05
-
15:45
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:25
-
14:05
-
11:16
-
11:08
-
10:55
-
10:41
-
08:30
-
00:09
- 25 января 2026
-
23:45
-
23:06
-
22:50
-
21:59
-
21:37
-
21:25
-
20:51