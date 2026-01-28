«Поначалу мы будем отставать». Шевченко — о результатах россиян в случае допуска до КМ

Российская биатлонистка Наталия Шевченко ответила, в чём ей было бы необходимо улучшиться в случае допуска россиян до международных стартов, а также предположила, какое место могла бы занять на Кубке мира.

— В настоящий момент буквально все федерации активно работают над возвращением российских спортсменов на международные соревнования. Если бы вы прямо сейчас могли выступать на Кубке мира, в чём вам было бы необходимо прибавить?

— В первую очередь в стрельбе. На предыдущем этапе КР в Дёмине у меня получалось быстро и точно работать на огневых рубежах. Необходимо закрепить этот результат. Также важнейшим фактором будет психология — всё-таки на КМ она должна быть совсем иной. Наверное, поначалу мы будем отставать во многом, включая ход по дистанции. Нужно будет привыкать к скольжению, смазка будет другая. Но после завершения периода адаптации, думаю, будем бегать на равных.

— Ростовцев также отмечал, что в плане стрельбы российские спортсмены уступают иностранным конкурентам. При этом в первую очередь он отмечал разницу в скорострельности. Это правда такой важный фактор?

— Безусловно. Всё же в биатлоне очень важно не только быстро бегать, но и стрелять. А в этом аспекте мы много проигрываем, в частности, во времени прохождения рубежа. Подход, уход — это всё надо нарабатывать, чтобы было на автоматизме.

Что касается скорострельности, то для начала нужно поднять качество — каждый выстрел должен быть произведён правильно. Когда ты будешь стабильно попадать, тогда можно задуматься и над быстротой. Конечно, всё это нужно оттачивать на тренировках, а уже когда придёт уверенность, можно думать о том, как проводить на рубеже менее 30 секунд. У нас есть девчонки, которые уже сейчас очень хороши в этом плане. Нужно тянуться к ним.

— Представим, что вместо Раубичей вы бы поехали на этап Кубка мира в Нове-Место. На какие места вы смогли бы претендовать?

— Даже не знаю. С чистой стрельбой, с моим нынешним ходом, возможно, могла бы заехать в топ-30. Может быть, даже взобраться повыше.

— Ростовцев уверен, что россияне прямо сейчас смогли бы бороться за топ-6…

— Несомненно, приятно, что в нас верят. Но как бы хорошо мы ни хотели выступить, всё равно есть разница в уровнях, надо привыкнуть, обкататься там. И уже после этого всё будет в порядке, — приводит слова Шевченко пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).