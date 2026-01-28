«Нравится, как выглядят француженки». Шевченко — об уровне соперников за рубежом

Российская биатлонистка Наталия Шевченко рассказала, следит ли за соревнованиями по биатлону на международной арене и ответила, кого может выделить зарубежных спортсменов.

— За нашими лыжниками вы следите, а за КМ по биатлону?

— Стараемся. Но время проведения гонок зачастую совпадает, поэтому не всегда получается. Всё-таки у нас тоже старты, нужно восстанавливаться, проводить вторые тренировки, зачастую не удаётся посмотреть забег в прямом эфире. Но результаты мы видим, анализируем.

— Кого бы выделили из нынешних звёзд?

— Нравится, как сейчас выглядят француженки, Доротея Вирер хорошо смотрится в этом сезоне. Безусловно, в основном наблюдаешь за лидерами, ведь нужно стремиться туда. Понимать, как бегут, как стреляют, ведь оказавшись там, именно с ними ты будешь бороться.

— Наверное, у каждого биатлониста есть человек, на которого он равнялся раньше. Например, Кирилл Бажин выделял Мартена Фуркада. А вы?

— Наверное, у меня такого нет. Начинала свою карьеру в лыжных гонках, поэтому в биатлоне как такового кумира у меня не было. Сейчас можно назвать ряд фамилий, которые служат примером для меня, заставляют равняться, пытаться что-то перенять.

— У кого бы вы хотели что-то почерпнуть в плане работы на огневых рубежах?

— На Кубке мира много кто стреляет быстро и точно. Пускай будет француженка Лу Жанмонно.

— Если в биатлоне нет кумира, возможно, кто-то особенно впечатлял в лыжных гонках?

— Наталья Терентьева, Юлия Ступак. Их психологический настрой мне очень импонирует — больше следила за ними, чем за какими-либо европейскими лыжницами, — приводит слова Шевченко пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).