Француз Дамьен Леве выиграл спринт на чемпионате Европы — 2026 в Норвегии

Французский биатлонист Дамьен Леве одержал победу в спринте на 10 км на чемпионате Ервопы — 2026, который проходит в Шушёэне (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 25,02,1, не допустив промахов на двух рубежах.

Второе место занял норвежец Исак Лекнес Фрей без промахов и отставанием 9,7 секунды. Тройку призёров замкнул француз Гаэтан Патюрель, отставший от победителя на 13,4 секунды.

Биатлон. Чемпионат Европы — 2026, Шушёэн (Норвегия). Спринт. Мужчины. Результаты: