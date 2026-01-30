Француз Дамьен Леве выиграл спринт на чемпионате Европы — 2026 в Норвегии
Поделиться
Французский биатлонист Дамьен Леве одержал победу в спринте на 10 км на чемпионате Ервопы — 2026, который проходит в Шушёэне (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 25,02,1, не допустив промахов на двух рубежах.
Второе место занял норвежец Исак Лекнес Фрей без промахов и отставанием 9,7 секунды. Тройку призёров замкнул француз Гаэтан Патюрель, отставший от победителя на 13,4 секунды.
Биатлон. ЧЕ-2026. Шушёэн, Норвегия
Мужчины. Спринт 10 км
30 января 2026, пятница. 12:45 МСК
Окончено
1
Дамьен Леве
Франция
25:02.1
2
Исак Лекнес Фрей
Норвегия
+9.7
3
Гаэтан Патюрель
Франция
+13.4
