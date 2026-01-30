Скидки
Француз Дамьен Леве выиграл спринт на чемпионате Европы — 2026 в Норвегии

Француз Дамьен Леве выиграл спринт на чемпионате Европы — 2026 в Норвегии
Комментарии

Французский биатлонист Дамьен Леве одержал победу в спринте на 10 км на чемпионате Ервопы — 2026, который проходит в Шушёэне (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 25,02,1, не допустив промахов на двух рубежах.

Второе место занял норвежец Исак Лекнес Фрей без промахов и отставанием 9,7 секунды. Тройку призёров замкнул француз Гаэтан Патюрель, отставший от победителя на 13,4 секунды.

Биатлон. ЧЕ-2026. Шушёэн, Норвегия
Мужчины. Спринт 10 км
30 января 2026, пятница. 12:45 МСК
Окончено
1
Дамьен Леве
Франция
25:02.1
2
Исак Лекнес Фрей
Норвегия
+9.7
3
Гаэтан Патюрель
Франция
+13.4

Биатлон. Чемпионат Европы — 2026, Шушёэн (Норвегия). Спринт. Мужчины. Результаты:

  1. Дамьен Леве (Франция) — 25.02,1 (без промахов).
  2. Исак Лекнес Фрей (Норвегия) — отставание 9,7 (0).
  3. Гаэтан Патюрель (Франция) +13,4 (0).
  4. Артту Хейккинен (Финляндия) +37,0 (1).
  5. Денис Насыко (Украина) +40,1 (0).
