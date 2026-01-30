Француженка Жилонн Гигонна стала победительницей спринта на чемпионате Европы в Норвегии

Французская биатлонистка Жилонн Гигонна стала победительницей спринта на чемпионате Европы — 2026, который проходит в Шушёэне (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 21.50,1 и не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.

Весь пьедестал заняли французские спортсменки. Второй стала Селия Энафф, отстав от лидера на 14,1. Тройку замкнула Софи Шово (+16,0).

Биатлон. Чемпионат Европы — 2026, Шушёэн (Норвегия). Спринт. Женщины. Результаты:

Жилонн Гигонна (Франция) — 21,50,1 (0 промахов). Селия Энафф (Франция) — отставание 14,1 (0). Софи Шово (Франция) +16,0 (1). Амандин Менжен (Франция) +32,9 (0). Мартина Трабукки (Италия) +37,2 (0). Юлия Кинк (Германия) +1.00,4 (1). Пола Боте (Франция) +1.01,5 (1). Леа Ротшопф (Австрия) +1.01,1 (1). Эмма Нильссон (Швеция) +1.04,7 (0). Марлен Фихтнер (Германия) +1.08,4 (1).