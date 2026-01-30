Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Француженка Жилонн Гигонна стала победительницей спринта на чемпионате Европы в Норвегии

Француженка Жилонн Гигонна стала победительницей спринта на чемпионате Европы в Норвегии
Комментарии

Французская биатлонистка Жилонн Гигонна стала победительницей спринта на чемпионате Европы — 2026, который проходит в Шушёэне (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 21.50,1 и не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.

Биатлон. ЧЕ-2026. Шушёэн, Норвегия
Женщины. Спринт 7.5 км
30 января 2026, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Жилонн Гигонна
Франция
21:50.1
2
Селия Энафф
Франция
+14.1
3
Софи Шово
Франция
+16.0

Весь пьедестал заняли французские спортсменки. Второй стала Селия Энафф, отстав от лидера на 14,1. Тройку замкнула Софи Шово (+16,0).

Биатлон. Чемпионат Европы — 2026, Шушёэн (Норвегия). Спринт. Женщины. Результаты:

  1. Жилонн Гигонна (Франция) — 21,50,1 (0 промахов).
  2. Селия Энафф (Франция) — отставание 14,1 (0).
  3. Софи Шово (Франция) +16,0 (1).
  4. Амандин Менжен (Франция) +32,9 (0).
  5. Мартина Трабукки (Италия) +37,2 (0).
  6. Юлия Кинк (Германия) +1.00,4 (1).
  7. Пола Боте (Франция) +1.01,5 (1).
  8. Леа Ротшопф (Австрия) +1.01,1 (1).
  9. Эмма Нильссон (Швеция) +1.04,7 (0).
  10. Марлен Фихтнер (Германия) +1.08,4 (1).
Календарь чемпионата Европы
Материалы по теме
Француз Дамьен Леве выиграл спринт на чемпионате Европы — 2026 в Норвегии
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android