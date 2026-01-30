Француженка Жилонн Гигонна стала победительницей спринта на чемпионате Европы в Норвегии
Поделиться
Французская биатлонистка Жилонн Гигонна стала победительницей спринта на чемпионате Европы — 2026, который проходит в Шушёэне (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 21.50,1 и не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.
Биатлон. ЧЕ-2026. Шушёэн, Норвегия
Женщины. Спринт 7.5 км
30 января 2026, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Жилонн Гигонна
Франция
21:50.1
2
Селия Энафф
Франция
+14.1
3
Софи Шово
Франция
+16.0
Весь пьедестал заняли французские спортсменки. Второй стала Селия Энафф, отстав от лидера на 14,1. Тройку замкнула Софи Шово (+16,0).
Биатлон. Чемпионат Европы — 2026, Шушёэн (Норвегия). Спринт. Женщины. Результаты:
- Жилонн Гигонна (Франция) — 21,50,1 (0 промахов).
- Селия Энафф (Франция) — отставание 14,1 (0).
- Софи Шово (Франция) +16,0 (1).
- Амандин Менжен (Франция) +32,9 (0).
- Мартина Трабукки (Италия) +37,2 (0).
- Юлия Кинк (Германия) +1.00,4 (1).
- Пола Боте (Франция) +1.01,5 (1).
- Леа Ротшопф (Австрия) +1.01,1 (1).
- Эмма Нильссон (Швеция) +1.04,7 (0).
- Марлен Фихтнер (Германия) +1.08,4 (1).
Комментарии
- 30 января 2026
-
18:13
-
15:03
- 29 января 2026
-
16:27
-
14:30
- 28 января 2026
-
20:13
-
18:56
-
18:32
-
18:11
-
14:45
- 27 января 2026
-
22:35
-
21:28
-
16:48
- 26 января 2026
-
22:23
-
20:25
-
19:52
-
17:55
-
17:45
-
17:25
-
17:05
-
16:45
-
16:25
-
16:05
-
15:45
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:25
-
14:05
-
11:16
-
11:08
-
10:55
-
10:41
-
08:30
-
00:09
- 25 января 2026
-
23:45