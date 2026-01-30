Франциска Пройс подтвердила, что завершит карьеру после ОИ-2026 или по окончании сезона

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете, двукратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Франциска Пройс подтвердила, что намерена завершить профессиональную карьеру либо после Олимпийских игр — 2026, либо по окончании сезона.

«После этого сезона – точно всё. Такого спокойствия, как хотелось бы, пока нет. Причин несколько. Лето прошло не совсем гладко. Сначала – проблемы с плечом, потом – операция на руке. Это постепенно отнимает силы. Я всегда могла себя собрать и оставалась мотивированной. Перед сезоном была в расслабленном состоянии, потом случилась инфекция в декабре, которая снова меня подкосила. С тех пор мне трудно войти в этот поток», — приводит слова Пройс N-TV.de.

31-летняя Пройс является обладательницей Кубка мира по итогам сезона-2024/2025.