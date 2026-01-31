Скидки
Исак Фрей одержал победу в гонке преследования на чемпионате Европы — 2026 в Норвегии

Норвежский биатлонист Исак Фрей одержал победу в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате Европы — 2026, который проходит в Шушёэне (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 34,44,7, допустив два промаха на четырёх рубежах.

Второе место занял немец Леонард Пфунд с одним промахом и отставанием 16,9 секунды. Тройку призёров замкнул немец Симон Кайзер, отставший от победителя на 28,1 секунды (1).

Биатлон. ЧЕ-2026. Шушёэн, Норвегия
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
31 января 2026, суббота. 12:50 МСК
Окончено
1
Исак Лекнес Фрей
Норвегия
34:44.7
2
Леонард Пфунд
Германия
+16.9
3
Симон Кайзер
Германия
+28.1

Гонка преследования, мужчины, результат:

1. Исак Лекнес Фрей (Норвегия) – 34.44,7 (2 промаха).

2. Леонард Пфунд (Германия) — отставание 16,9 (1).

3. Симон Кайзер (Германия) +28,1 (2).

4. Мартин Невланд (Норвегия) +47,8 (1).

5. Гаэтан Патюрель (Франция) +1.01,8 (5).

6. Дидье Биона (Италия) +1.03,9 (3).

7. Артту Хейккинен (Финляндия) +1.05,1 (4).

8. Каспер Калкенберг (Норвегия) +1.12,4 (2).

