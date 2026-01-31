Исак Фрей одержал победу в гонке преследования на чемпионате Европы — 2026 в Норвегии

Норвежский биатлонист Исак Фрей одержал победу в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате Европы — 2026, который проходит в Шушёэне (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 34,44,7, допустив два промаха на четырёх рубежах.
Второе место занял немец Леонард Пфунд с одним промахом и отставанием 16,9 секунды. Тройку призёров замкнул немец Симон Кайзер, отставший от победителя на 28,1 секунды (1).
Гонка преследования, мужчины, результат:
1. Исак Лекнес Фрей (Норвегия) – 34.44,7 (2 промаха).
2. Леонард Пфунд (Германия) — отставание 16,9 (1).
3. Симон Кайзер (Германия) +28,1 (2).
4. Мартин Невланд (Норвегия) +47,8 (1).
5. Гаэтан Патюрель (Франция) +1.01,8 (5).
6. Дидье Биона (Италия) +1.03,9 (3).
7. Артту Хейккинен (Финляндия) +1.05,1 (4).
8. Каспер Калкенберг (Норвегия) +1.12,4 (2).
