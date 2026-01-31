Жилонн Гигонна выиграла гонку преследования на чемпионате Европы — 2026 в Норвегии

Французская биатлонистка Жилонн Гигонна одержала победу в гонке преследования на 10 км на чемпионате Европы — 2026, который проходит в Шушёэне (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 32,07,5, допустив один промах на четырёх рубежах.

Второе место заняла представительница Франции Селия Энафф с двумя промахами и отставанием 30,6 секунды. Тройку призёров замкнула также француженка Софи Шово, отставшая от победительницы на 38,9 секунды (3).

Биатлон. Чемпионат Европы — 2026. Гонка преследования, женщины, результат:

1. Жилонн Гигонна (Франция) – 32.07,5 (1 промах).

2. Селия Энафф (Франция) — отставание 30,6 (2).

3. Софи Шово (Франция) +38,9 (3).

4. Амандин Менжен (Франция) +1.43,3 (2).

5. Пола Боте (Франция) +1.52,4 (2).