Норвегия выиграла мужскую эстафету на чемпионате Европы — 2026 по биатлону

Норвежские биатлонисты выиграли мужскую эстафету в рамках чемпионата Европы — 2026 по биатлону. Они преодолели дистанцию за 1:17.08,4. Второе место заняли биатлонисты из Германии с отставанием 6,5 секунды. Замкнули тройку лидеров французы (+55,2).

Биатлон. ЧЕ-2026. Шушёэн, Норвегия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
01 февраля 2026, воскресенье. 12:40 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Германия
3
Франция

Чемпионат Европы — 2026 по биатлону. Эстафета, Мужчины, результаты:

1. Норвегия (Сиверт Герхардсен, Каспер Калкенберг, Мартин Невланд, Исак Фрей) – 1:17.08,4 (1 один штрафной круг + 8 дополнительных патронов).

2. Германия (Элиас Зайдль, Симон Кайзер, Данило Ритмюллер, Леонард Пфунд) — отставание +6,5 (2+10).

3. Франция (Антонен Гигонна, Дамьен Леве, Гаэтан Патюрель, Валентен Лежён) +55,2 (1+13).

