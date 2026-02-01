Франция стала первой в женской эстафете на чемпионате Европы, Германия — вторая

Французские биатлонистки выиграли женскую эстафету в рамках чемпионата Европы — 2026. Они преодолели дистанцию за 1:12.53,1. Второе место заняли спортсменки из Германии, отстав от лидеров на 16,6 секунды. Тройку лидеров замкнули представительницы Норвегии (+56,0).

Чемпионат Европы — 2026 по биатлону. Эстафета, Женщины, результаты:

Франция (Селия Энафф, Вольдия Гальмас Полен, Софи Шово, Жилонн Гигонна) — 1:12.53,1 (0 штрафных кругов +8 дополнительных патронов). Германия (Марайке Браун, Ханна Кебингер, Юлия Кинк, Марлен Фихтнер) +16,6 (0+9). Норвегия (Эмили Охейм Калькенберг, Каролин Эрдаль, Юни Арнеклейв, Гуро Иттерхус) +56,0 (0+8). Швеция +1.19,8 (0+5). Италия +1.56,6 (0+5).