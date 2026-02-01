Франция стала первой в женской эстафете на чемпионате Европы, Германия — вторая
Французские биатлонистки выиграли женскую эстафету в рамках чемпионата Европы — 2026. Они преодолели дистанцию за 1:12.53,1. Второе место заняли спортсменки из Германии, отстав от лидеров на 16,6 секунды. Тройку лидеров замкнули представительницы Норвегии (+56,0).
Биатлон. ЧЕ-2026. Шушёэн, Норвегия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
01 февраля 2026, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Франция
2
Германия
3
Норвегия
Чемпионат Европы — 2026 по биатлону. Эстафета, Женщины, результаты:
- Франция (Селия Энафф, Вольдия Гальмас Полен, Софи Шово, Жилонн Гигонна) — 1:12.53,1 (0 штрафных кругов +8 дополнительных патронов).
- Германия (Марайке Браун, Ханна Кебингер, Юлия Кинк, Марлен Фихтнер) +16,6 (0+9).
- Норвегия (Эмили Охейм Калькенберг, Каролин Эрдаль, Юни Арнеклейв, Гуро Иттерхус) +56,0 (0+8).
- Швеция +1.19,8 (0+5).
- Италия +1.56,6 (0+5).
