Франция стала первой в женской эстафете на чемпионате Европы, Германия — вторая

Франция стала первой в женской эстафете на чемпионате Европы, Германия — вторая
Комментарии

Французские биатлонистки выиграли женскую эстафету в рамках чемпионата Европы — 2026. Они преодолели дистанцию за 1:12.53,1. Второе место заняли спортсменки из Германии, отстав от лидеров на 16,6 секунды. Тройку лидеров замкнули представительницы Норвегии (+56,0).

Биатлон. ЧЕ-2026. Шушёэн, Норвегия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
01 февраля 2026, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Франция
2
Германия
3
Норвегия

Чемпионат Европы — 2026 по биатлону. Эстафета, Женщины, результаты:

  1. Франция (Селия Энафф, Вольдия Гальмас Полен, Софи Шово, Жилонн Гигонна) — 1:12.53,1 (0 штрафных кругов +8 дополнительных патронов).
  2. Германия (Марайке Браун, Ханна Кебингер, Юлия Кинк, Марлен Фихтнер) +16,6 (0+9).
  3. Норвегия (Эмили Охейм Калькенберг, Каролин Эрдаль, Юни Арнеклейв, Гуро Иттерхус) +56,0 (0+8).
  4. Швеция +1.19,8 (0+5).
  5. Италия +1.56,6 (0+5).
Календарь чемпионата Европы
