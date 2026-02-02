Скидки
Биатлон

Лиза Виттоцци: дома я очень простой человек, на соревнованиях становлюсь тигрицей

Лиза Виттоцци: дома я очень простой человек, на соревнованиях становлюсь тигрицей
Комментарии

Двукратная чемпионка мира итальянская теннисистка Лиза Виттоцци рассказала о своём моральном подходе к соревнованиям.

«Я чувствовала, что моя спина больше не позволяет мне тренироваться… И, естественно, понимая, что я не смогу вернуться к соревнованиям, мой моральный дух резко упал. Раньше я не прислушивалась к своему состоянию; я была машиной, которая всегда работала на полную мощность. Теперь я нахожу время для отдыха, когда это необходимо.

Дома я очень простой человек, но, когда я надеваю номер участника соревнований, я преображаюсь. На соревнованиях я становлюсь тигрицей. Трудные времена способствуют росту больше, чем позитивные», — приводит слова Виттоцци Ski-Nordique.

