Симон Фуркад высказался о возвращении россиян на международную арену

Чемпион мира 2009 года в смешанной эстафете, а ныне главный тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад ответил, скучает ли он по соревнованиям на территории России, а также высказался о возвращении российских спортсменов на международные старты.

— Скучаете по российским этапам в Ханты-Мансийске, Тюмени? Вы всегда поддерживали российских спортсменов. Что думаете об их возвращении на Кубок мира?

— Думаю, вы знаете моё мнение, я уже много раз высказывал его. Конечно, я люблю Ханты-Мансийск, Тюмень. Мне нравилось каждый раз бывать в России. Это всегда было отличное время, отличная атмосфера. И я очень любил там участвовать в гонках. Мне нравилось выступать с российскими спортсменами, и я считаю, что уровень Кубка мира был выше, когда российские спортсмены выступали здесь.

Из-за решения, которое не зависит от меня, сейчас мы не можем соревноваться с российскими спортсменами или проводить этапы в России. Я надеюсь, что это изменится в ближайшее время, — сказал Фуркад в интервью Okko.