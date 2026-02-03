Симон Фуркад назвал биатлониста сборной Франции, с которым ему труднее всего работается

Чемпион мира 2009 года в смешанной эстафете, а ныне главный тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад рассказал об особенностях тренерской работы.

— Что для вас самое приятное в работе тренером и что самое тяжёлое?

— Думаю, это одна и та же вещь. Лучшее в тренерской работе — это то, что никогда не бывает скучно, ведь у меня в команде так много ярких личностей. Но это также и самое сложное, потому что нужно найти подход к каждому конкретному спортсмену. Перро — это не Фийон Майе. Все очень разные. Иногда я сильно устаю, пытаясь руководить такой разношёрстной группой людей.

— А вам приходилось ругаться с ними? Если да, то с кем?

— Конечно, у нас бывали разногласия. Труднее всего работать с Эмильеном Жакленом. Несмотря на то что он мой хороший друг, им довольно трудно управлять. С Кентеном Фийоном Майе тоже бывает трудно, он очень трудолюбивый человек. У него свой подход к работе, и уговорить его изменить какую-то часть его тренировочной работы бывает сложно.

— А кричали когда-нибудь на них, выходили из себя?

— Да, бывало. Иногда мне нужно бороться с ними, даже наорать. Потому что для того, чтобы они услышали то, что я хочу, мне нужно проявить характер, быть больше, чем тренером, скорее учителем, — сказал Фуркад-старший в видео «Okko Спорт».