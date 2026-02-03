«Совершенствуюсь в разных видах». Фуркад — о занятиях спортом после завершения карьеры

Чемпион мира 2009 года в смешанной эстафете, а ныне главный тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад рассказал, чувствует ли нехватку соревнований после окончания карьеры, а также поделился, каким спортом занимается сейчас.

— Скучаете по гонкам, соревнованиям?

— Нет, совсем нет. Думаю, я уже сполна насладился этой ролью. Конечно, я по-прежнему люблю спорт и люблю заставлять себя работать, но уже не в биатлоне в качестве спортсмена. Думаю, я был хорошим биатлонистом. Однако сейчас мой уровень сильно упал. Я уже далеко не тот, что раньше. Сейчас мне доставляет больше удовольствия быть собой.

Пробую себя в других видах спорта. Всё ещё совершенствуюсь в разных видах, но не в биатлоне. Много занимаюсь кроссфитом, и мне это нравится.

— Какими ещё видами занимаетесь, может, футболом?

— Нет, я люблю смотреть футбол, однако никогда им не занимался. Люблю командные виды спорта, но мне не очень нравится заниматься ими. Так что да, я занимаюсь кроссфитом. Бегаю, езжу на велосипеде, иногда немного плаваю, но больше один, не в команде, – сказал Фуркад в интервью Okko.