Главный тренер сборной Франции по биатлону является болельщиком «Барселоны»

Чемпион мира 2009 года в смешанной эстафете, а ныне главный тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад объяснил, почему является болельщиком футбольного клуба «Барселона».

— За какую команду болеете в футболе?

— За «Барселону». Я родом из Перпиньяна, той части Франции, что рядом с Каталонией. Оттуда совсем недалеко до Барселоны, пару часов езды на машине. С детства стал болеть за «Барселону», — сказал Фуркад-старший в видео «Okko Спорт».

Симон Фуркад — старший брат шестикратного чемпиона Олимпиад, 13-кратного чемпиона мира, семикратного обладателя Кубка мира французского биатлониста Мартена Фуркада.